"Как да мислим и постъпваме като Коко Шанел" и "Различният смърф"

В четвъртък, за любителите на четенето на книги, идва време за рубриката „За книгите и други приятели“ в шоуто на Инспектор N-JOY. Днес Станислава Георгиева–Съни пак предлага по една книга за порасналите читатели и за малките откриватели.

Книгата "Как да мислим и постъпваме като Коко Шанел" от Орели Годфроа разказва за дизайнерката, освободила жената от корсетите, големите деколтета и струпването на плат. Тя е създателката на костюма за жени и малката черна рокля.

За децата е една смърфска история от спокойното селце, в което радостно и весело живеят смърфовете. "Различният смърф" - приказна история за вашите малки Смърфове.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.