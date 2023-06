"Изкушението да бъдеш щастлив" и "Гордън и Тапира"

Този четвъртък в рубриката "За книгите и други приятели" забавяме малко темпото с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни, за да се отдадем на литература.

Днес те изкушат порасналите слушатели да бъдат щастливи с романа на Лоренцо Мароне "Изкушението да бъдеш щастлив".

Запознайте се с историята на 77-годишен неаполитанец с чувство за хумор, който си е изработил техника за оцеляване от околните, като ги избягва, защото хората не го привличат особено... Освен това е експерт по трансформациите. А и личният му живот не е сред най-безоблачните. Как обаче едни нови съседи променят живота му, това ще разберете от четивото.

С децата разгръщаме книжка, в която попадаме в грасива къща, обитавана от пингвин, тапир и хипопотам - три съвършено различни същества, които незнайно как са се събрали на едно място. Успяват ли да съжителстват тези трима приятели и ще се разделят ли те...? Научете това от "Гордън и Тапира" на Себастиан Мешенмьозер.

