"Хроника на болката" и "Теодор - зайчето, което носеше очила"

Отново е време за рубриката "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни.

Какво по-вдъхновяващо от това да говорим за болката в миналото и силата в настоящето!

Иво Иванов отново е в стихията си и разказва с плам за болката като суровина, за хора, открили могъщество от другата страна на своята травма в "Хроника на болката".

Изваждаме от торбата с приказки тази за ученолюбивото зайче Теодор, който, в желанието си да спечели съучениците си, открива силата на щедростта. Ако децата ви са подигравани в училище поради една или друга причина, запознайте ги с Теодор, за да почерпят сила и кураж от него. "Теодор - зайчето, което носеше очила" е от Кара Кармина.