"Госпожа Джуълс и останките на генерал Грант" и "Слончето, което не зачиташе никого и нищо"

За тези, които не могат без книги рубриката „За книгите и други приятели“ с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни предоставя възможност за запознаване с нови заглавия.

Роман от Нова Зеландия, който е базиран на истински събития, е четивото за порасналите любители на литературата.

Заглавието е "Госпожа Джуълс и останките на генерал Грант" на Кристина Сандърс - номиниран за най-добър роман за 2023 г. в родината си.

Ерик Еманюел Шмит е авторът, който ще зарадва децата с книгата си "Слончето, което не зачиташе никого и нищо".

Чуйте повече за двете заглавия в аудиофайла на страницата.