„Цялата небесна синева“ и "Перла: Суперкученцето"

„Цялата небесна синева“ на Мелиса да Коста е трогателна история за началото, което всеки от нас поставя в даден момент, началото, което ни е отредено да поставим. Изпълнен с нежност и разбиране за превратностите на съдбата и силата на споделеността, това е вълнуващ роман за по-младата аудитория.

"Перла: Суперкученцето" на Исабел Алиенде История, разказана от супер кучето Перла, ще разходи детето ви из света на приятелството и хилядите възможности то да осъществи всичко, което пожелае. В чудесни илюстрации ще се запознаете с най-жизнерадостното суперкуче и едно обикновено суперсемейство.

