Нужно ли е обувките да са ни по мярка ?

Тази седмица в рубриката “Бисквитки” в шоуто на Инспектор N-JOY - Доменика Димитрова разказва за интересните моменти около появата на биографичния филм “ Аз съм Селин Дион”.

За да сте в тон с тренда, чуйте рубриката l аудиофайла на страницата.