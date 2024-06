Рубриката "Бисквитки" в шоуто на Инспектор N-JOY отново ни разхожда, благодарение на Доменика Димитрова - Тренда!

Тя насочи вниманието ни към капсулния гардероб и актуалните тенденции през новия сезон.

Чуйте любопитния разговор в аудиофайла на страницата.