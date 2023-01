Днес, Марияна Митева, в рубриката за мода и красота по радио N-JOY- Art&Beauty, ще говори за модерните Moon Boots, още познати като Apres Ski.

Как една мисия до Луната, вдъхновява италиански дизайнер да ги създаде, как една снимка на Пол Макартни пък ги изстрелва до небесата в популярността им и още много интересни факти свързани с тези любими на мнозина ботуши?