Ноември започва с нова тематична поредица от рубрики, посветени на седмото изкуство - киното и по специално - на връзката между киното и града.

Благодарение на няколко успешни филма, Инспектор N-JOY и Марияна Митева се разхождат в прекрасни градове, които са послужили като сцени на действието и днес те ни пренасят в Ню Йорк с неговите емблематични градски пейзажи и вдъхновяващи локации.

