Петъчните филмови екскурзии през ноември в рубриката Art&Beauty в шоуто на Инспектор N-JOY продължават.

След като вече посетихме Париж и Ню Йорк, днес Марияна Митева ни отвежда в Рим.

Вечният град е възпят във филма "Сладък живот" на Федерико Фелини.

Чуйте интересни факти за лентата в аудиофайла на страницата.