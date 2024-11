През ноември в рубриката Art&Beauty, Инспектор N-JOY и Марияна Митева обсъждат иконични градове и иконични филми.

Разходката ни из красиви градове, спечелили любовта и на известни кинорежисьори, като сцена за техните произведения, продължава.

Днес се пренасяме в Лондон и в един от неговите най-живописни квартали - Нотинг Хил.

Чуйте повече за романтичната комедия "Нотинг Хил" в аудиофайла на страницата.