През този месец в рубриката Art&Beauty от шоуто на Инспектор N-JOY тече тематична поредица, посветена на седмото изкуство - киното и по специално - на връзката между киното и града.

Марияна Митева този път ни отведе във Франция с филма "Полунощ в Париж" на режисьора Уди Алън.

В него участват Оуен Уилсън, Рейчъл Макадамс, Марион Котияр, Кати Бейтс и Ейдриън Броуди.

Чуйте любопитни факти за тази лента в аудиофайла на страницата.