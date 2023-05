Големите шедьоври на парковото изкуство - Villa d'Este

С много пролетно настроение Инспектор N-JOY и Марияна Митева в рубриката Art&Beauty продължават да ни разхождат из най-красивите градини на света.

В тематичния цикъл, който започна миналия петък и ни отведе във Версай, сега идва ред на това да се върнем при своеобразния модел, който има най-дълбоко влияние върху развитието на ландшафтния дизайн в цяла Европа.

Днес Марияна ни отвежда съвсем близо до Рим - град Тиволи, където се намира прекрасната Villa d'Este - шедьовър на италианската архитектура и на парковия дизайн.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.