В рубриката Art&Beauty продължава тематичния месец, посветен на великите художници и техните музи.

Днес Инспектор N-JOY и Марияна Митева ни разказаха повече за Пабло Пикасо и Дора Маар - две изключителни личности, свързани от любов, изкуство и разрушителна страст.

Връзка, която не е просто любовна история, а сблъсък на две мощни творчески сили, които оставят трайна следа в живота им и в цялото изкуство на 20 век.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.