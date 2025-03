В поредицата от рубриката Art&Beauty, посветена на вдъхновяващите жени, спечелили най-много награди Оскар, след Катрин Хепбърн, Инспектор N-JOY и Марияна Митева разкриха повече за Ингрид Бергман.

Чуйте нейната интересна история в аудиофайла на страницата.