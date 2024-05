Вълшебният свят на розите

В първото издание рубрика Art & Beauty за този толкова пролетен и красив месец май, Марияна Митева ни отвежда във вълшебния свят на ароматите.

Новият тематичен цикъл ще бъде посветен на един от най-интересните аспекти на козметичната индустрия в света, към която България има уникален принос, а именно извличането на естествените аромати от цветя с цел ползването им за разкрасяване или ароматерапия. В този контекст е ясно разбира се, че ще говорим за една от най-ценените, скъпи и търсени съставки в козметиката, която е розовото масло и в няколко поредни рубрики ще проследим историята на розопроизводството и най-известните места, с които то е свързано.

