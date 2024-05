В рубриката Art&Beauty с Марияна Митева в шоуто на Инспектор N-JOY, включваме отново на код „Розово“ с последния епизод от тематичния месец, посветен на маслодайната роза.

След разказите за розите и розопроизводството в Мароко и във Франция, сега слагаме точката с най-ароматната и търсена роза в света – българската!

Чуйте в епизода интересни факти, свързани с розите в България и защо трябва да сме горди с този национален символ!