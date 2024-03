Тематичен месец, посветен на значимите женски фигури: Ева Перон

Днес в рубриката Аrt& Beauty Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължават мартенската поредица, посветена на значимите женски фигури, отдали живота си на борбата за извоюване на правата на жените.

Във фокуса на вниманието им е една от най от най стилните, ярки, обожавани, но също така и противоречиви фигури от средата на миналия век, една жена, чиито култ към личността продължава и до днес.

Става въпрос за Ева Перон, позната като Евита, изключителна фигура, чиито живот е пример и вдъхновение на милиони жени по света и чието име се превръща в легенда, а ликът ѝ става символ на цяла една нация.

