Осми март съвпада с най-красивата рубрика в ефира на радио N-JOY.

В Art&Beauty Инспектор N-JOY и Марияна Митева март е тематичен месец, посветен на жените и феминистките фигури, допринесли за извоюването на правата и статуса на дамите.

Днес Марияна разказа любопитни факти за мексиканската художничка Фрида Кало, която е оставила богато художествено наследство и е имала значителен социален ангажимент в полза на жените.

