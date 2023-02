За Инспектор N-JOY и Марияна Митева петъкът е повод да потърсят красотата около нас с рубриката Art&Beauty.

Месец февруари ще бъде посветен на виртуални, цветни и вълнуващи пътешествия, проследявайки историята на най-големите и красиви карнавали по света.

Започваме с най-грандиозния, най-пищния и известен карнавал - този в Рио де Жанейро, Бразилия.

Чуйте какво разказва Марияна за този пищен празник в аудиофайла на страницата.