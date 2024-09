Лятната ваканция приключи и е време и рубриката Art&Beauty с Марияна Митева в шоуто на Инспектор N-JOY да се завърне в ефир.

Днес двамата продължиха предваканционната тема за емблематичните летни фестивали в Европа, като ни отведоха не къде да е, а в древния морски град Созопол, където се провеждат Празници на изкуствата "Аполония".

