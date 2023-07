Нека да я лято! Морето в изкуството: Маринизъм

Красота, изкуство, мода и още нещо.

Инспектор N-JOY и Марияна Митева в рубриката Art&Beauty стартират нов тематичен месец.

Този път те обръщат внимание на един специфичен жанр в изобразителното изкуство, а именно маринизма.

Маринизъм е форма на изобразително изкуство, която може да бъде под формата на живопис, рисунка, щампа или склуптура и което в класическия си вид изобразява или черпи основното си вдъхновение от морето в различните му състояния, както и от разнообразни морски сцени. Терминът обхваща цялото изкуство, показващо сцените свързани с всякакви водни източници - като морета, океани, реки и плавателни съдове - като кораби и лодки, а също така и сцени на корабоплаване, пристанища, плажни сюжети и всичко свързано с тази тематика.

