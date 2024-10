В последния петък на октомври Инспектор N-JOY и Марияна Митева финализират тематичния месец, посветен на най-красивите есенни цветове, използвани в модата.

След червеното, оранжевото и зеленото, които са част от есенната палитра, днес фокусът в рубриката Art&Beauty е върху жълтото.

Чуйте любопитни факти за този цвят през вековете в аудиофайла на страницата.