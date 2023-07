Маринизъм: Иван Айвазовски

Непосредствено преди началото на отпускарския месец август, в рубриката „Art&Beauty" продължаваме с темата за морския живопис, представяйки ви още един майстор на маринизма - Иван Айвазовски.



Инспектор N-JOY и Марияна Митева разказват за живота и пътя му към успеха, повлиян от многобройните му пътешествия, както и богатото му творчество, наброяващо около 6000 творби.

Част от него са, разбира се, маринистични сцени, морски пейзажи и битки, но и рисунки. Най-известните му творби включват „Деветата вълна", „Разбиването на кораба Св. Павел", „Буря" и „Заливът на Наполеон".



Иван Айвазовски е признат в руската и световна история със своя "айвазовски стил", характеризиращ се с реалистични светлинни ефекти.



Научете повече за художника от аудиофайла.