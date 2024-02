На финала на всяка седмица Инспектор N-JOY ни кара да се чувстваме по-артистично и красиво с рубриката Art&Beauty, която идва директно от Франция, благодарение на Марияна Митева.

Тематичните епизоди през февруари са посветени на филмите, отдаващи почит на любовта.

Филмът "Послепис: Обичам те!" излиза през 2007 година и е базиран на едноименния роман и бестселър на Сесилия Ахърн.

В него участват Хилари Суонк и Джерард Бътлър.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.