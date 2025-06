Френската връзка в шоуто на Инспектор N-JOY разкрива красотата си в рубриката Art&Beauty с Марияна Митева.

В унисон с летните температури навън започна летен тематичен цикъл, посветен на летните аксесоари.

В първото издание фокусът е върху един от най-стилните модни аксесоари - слънчевите очила.

Ще проследим тяхната история, както и разнообразието им от модели и форми.

