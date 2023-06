Летните аксесоари: Плажното парео

Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължават тематичните издания в рубриката Art&Beauty.

Сред летните аксесоари, които вече разгледаха, бяха слънчевите очила, еспадрилите и банските костюми.

Днес дойде ред на плажното парео - едно от гениалните изобретения на модата и незаменима плажна дреха, която оригинално допълва вида на дамите на плажа, като също така умело прикрива някои недостатъци на фигурата или подчертава достойнствата на силуета.

Чуйте повече за историята на пареото в аудиофайла на страницата.