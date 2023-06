Тематичните дни, посветени на емблематичните летни аксесоари, с които ни запознават Инспектор N-JOY и Марияна Митева в рубриката Art&Beauty, продължават.

След слънчевите очила и еспадрилите, днес те ни водят на пътешествие в историята на банския костюм.

От кога съществева, какъв е неговият първообраз, как се развива в годините, кои дизайнери оставят имената си в легендата за банските - това и още любопитни детайли, чуйте в аудиофайла на страницата.