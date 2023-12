С устремни темпове наближава най-обичаният празник в годината, когато навън е студено, а в сърцата ни царят топлина и обич, на трапезата е цялото семейство, а на върха на елхата блести красивата звезда.

По този повод в рубриката Art&Beauty с Марияна Митева и Инспектор N-JOY този месец разглеждаме коледните столици на Европа.

Първият такъв град се намира в Източна Франция. Със своите почти петвековни коледни традиции и прекрасните си базари, Страсбург прилича на излязъл от приказките. Титлата „Столица на Коледа” е съвсем заслужена, тъй като този красив град е изиграл съществена роля в утвърждаването на празнични обичаи като украсяването на елхите и коледните базари, на който се радваме и до днес. Първият такъв базар, споменат в регистрите, датира от далечната 1570 година под патронажа на Свети Никола.

Всяка година посетителите на Страсбург имат възможност да зарадват очите и сърцата си с празнични концерти, представления, греяно вино, а в края на ноември и поставянето в центъра на града на най-високата естествена коледна елха в Европа, висока 30 метра.

На 6 декември пък официално започва сезонът на коледните сладкиши и сезонните лакомства, а малки козуначени човечета със стафидени очи превземат всички витрини.

