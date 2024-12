Рубриката Art&Beauty в шоуто на Инспектор N-JOY и днес ни донесе празнично настроение.

След като миналата седмица Марияна Митева ни разказа как отбелязват Коледа в Южна Европа, днес е ред на разходка до страните в Средна Европа.

Чуйте интересните факти в аудиофайла на страницата.