В петък отново е време за рубриката Art&Beauty в шоуто на Инспектор N-JOY.

Днес Марияна Митева сложи началото на тематичен месец, в който ще проследим какви са коледните традиции в различните части на Европа, като ще започнем от страните от южната част на континента.

Чуйте как празнуват в Италия, Испания и Португалия в аудиофайла на страницата.