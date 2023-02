Карнавалите по света - карнавалът в Ница

През февруари в рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева обикаляме карнавалите по света.

Вече бяхме в Рио Де Жанейро и Венеция, а днес отпътуваме за Ница, на Лазурния бряг на Франция.

Тази година пищният карнавал на брега на френската Ривиера отбелязва своята 150-та годишнина.

Кога е започнал този карнавал?

Колко дълго продължава фееричният празник?

По какво се различава карнавалът в Ница от останалите карнавали по света?

Чуйте аудиофайла на страницата, за да разберете.