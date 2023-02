Карнавалите по света - Mardi Gras в Ню Орлиънс

Тематичният карнавален месец в рубриката Art&Beauty е към своя край.

В това издание Инспектор N-JOY и Марияна Митева слагат точката на пътуванията по следите на цветните и весели празници по света с най-дълго празнуващия се карнавал - този в Ню Орлиънс.

Считан за "най-европейския" град в Америка, основан от французи през 18 в., градът се слави с местната креолска кухня, богатото културно наследство, уникалния чар на архитектурата си и естествено - с музиката си.

Известен като най-богатия на фестивални и музикални събития град в САЩ, като най-значимите сред тях са: престижният джаз фестивал и карнавалът, провеждан всяка година в месеца, предшестващ великденските пости.

Кога започва карнавалът, колко продължава, с какво се отличава от останалите подобни празненства по света и какъв е този "мазен вторник", с който е известен?

Отговорите на тези въпроси може да чуете в аудиофайла на страницата.