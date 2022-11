Историята на грима: МАС

В днешния епизод Инспектор N-JOY и Марияна Митева ще завършат тематичната поредица от емблематични козметични марки, оставили следа в изкуството на грима. Финалът е запазен за МАС.

Марката е създадена през 1984 г. в Торонто, Канада от гримьора и фотограф Франк Тоскан и неговият партньор, приятел и собственик на салони за красота Франк Анджело. Името е абревиатура от “make-up art cosmetics”. Идеята е това да бъде грим за всички, независимо от расата, пола, възрастта и ориентацията. Огромният им успех идва след отварянето на магазин в Ню Йорк, където продуктите им са определени като изключително подходящи за жителите на САЩ, поради високото разнообразие в населението. МАС усилено се занимава с благотворителност. Работи в партньорство със звезди като Rihanna, Lady Gaga, като създават също и множество благотворителни фондове.

От водещите ще разберете и от къде получават вдъхновение за различните и ярки цветове в колекциите си, коя представителка на друга голяма козметична марка се захваща с финансовото управление на МАС и коя кампания е дала основа на издигането им в козметичната сфера.

Всичко това чуйте от аудиофайла по-горе в статията.