Историята на грима: Есте Лаудер

В днешния епизод Инспектор N-JOY и Марияна Митева остават на американския континент. Този път ще ни разкажат за единствената жена включена в „ТОП 20 бизнесмени на ХХ век“ според списание „Times“ и нейната компания - Жозефин Есте Менцер , позната още като Есте Лаудер.

Тя посвещава живота си на това да направи красивия пол още по-прекрасен. Започва кариерата си сама, преодолявайки множество житейски и бизнес трудности, но с това доказва, че всяка мечта може да се сбъдне с нужната доза работа. Превръща се в знаменита представителка на цяла епоха. Издава автобиографична книга „Есте-историята на успеха“, в която описва пътя към успеха, който е изминала.

На Есте Лаудер дължим много от това, което познаваме днес. Даването на мостри, малки подаръчета при покупка, организирането на партита с безплатни демонстрации в козметични салони, хотели, частни домове, с цел масово представяне на марката и още много други.

Разберете повече за козметичната империя и нейната създателка от аудиофайла по-горе в статията.