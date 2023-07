В разгара на юли и горещите летни дни рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева, в която тече тематичен месец, продължава да разхлажда слушателите на радио N-JOY.

Поредицата за морско изкуство и неговите най-емблематични шедьоври - маринизъм е вълната в изобразителното изкуство, в която се изобразяват морски и водни сюжети.

Днес ще научим историята на уникалната картина "Импресия, Изгряващо слънце" на френския художник Клод Моне.

