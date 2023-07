Инспектор N-JOY и Марияна Митева носят нова порция красота и изкуство с рубриката Art&Beauty, в която тече нов тематичен месец.

Миналия петък се запознахме с изкуството "маринизъм" (форма на изобразително изкуство, която може да бъде под формата на живопис, рисунка, щампа или склуптура и което в класическия си вид изобразява или черпи основното си вдъхновение от морето в различните му състояния, както и от разнообразни морски сцени), сега акцентът е Голямата вълна край Канагава на Кацушика Хокусай.

Научете повече за течението от японското изкуство Укийо-е (ukiyo - плаващ свят в аудиофайла на страницата.