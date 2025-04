В последния епизод на рубриката Art&Beauty, посветен на архитектите променили облика на множество градове и населени места по света, Инспектор N-JOY и Марияна Митева ни запознаха с италианеца Ренцо Пиано - "Поетът на съвременната архитектура".

Чуйте интересните факти за него в аудиофайла на страницата.