Тематичният месец в рубриката Art&Beauty, в който Марияна Митева и Инспектор N-JOY си говорят за изкуството на архитектурата продължава.

След като в първото издание се запознахме с работата и постиженията на сър Норман Фостър, днешното издание ще ни разкрие повече за Жан Нувел.