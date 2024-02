В последния петък на февруари Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължават тематичните епизоди на рубриката Art&Beauty, посветени на филмите, съдържащи думата "любов" в заглавието си.

Тази лента насочва вниманието на света към новото азиатско кино, което е не само съвсем различно, но изпълнено с мощни стилистични вдъхновения - филмът е "Настроение за любов" (In the Mood for Love), който е дело на хонгконгския режисьор Уонг Карвай.

Чуйте повече за "Настроение за любов" в аудиофайла на страницата.