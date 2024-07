Фестивалите през лятото: La Tomatina

Време е за летни фестивали и много настроение в рубриката Art&Beauty!

В шоуто на Инспектор N-JOY в петък Марияна Митева стартира месец посветен на фестивалите през лятото, сезонът, който отбелязва началото на празниците и пътуванията.

В Европа сцената е богата на фестивална атмосфера, а един от най-ярките примери за това е La Tomatina в Испания. Хора от всички краища на света се събират, за да участват в доматената битка! La Tomatina е фестивал, изпълнен с много смях, цветове и емоции.

