След като миналата седмица бяхме в Испания, сега Инспектор N-JOY и Марияна Митева с рубриката Art&Beauty ни отвеждат в Швейцария.

Ще посетим един от най-популярните фестивали в света - джаз фестивалът в Монтрьо.

Научете повече за него в аудиофайла на страницата.