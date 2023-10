Пътешествията из дебрите на модата и изкуството завладяват ефира в петък.

В рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължава тематичния месец за естествената красота.

Темата днес е свързана с всекидневно използваните козметични и хигиенни продукти, които са променили хода на козметичния бранш.

Звездата на разговора е сапунът - нещо, което използваме много често в ежедневието си, но не познаваме добре неговата история.

Чуйте любопитните факти от аудиофайла на страницата.