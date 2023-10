Темата този месец в рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева е посветена на естествената красота.

След като научихме любопитни факти за сапуна и шампоана сега следва да обърнем внимание на дезодоранта.

Исторически сведения доказват, че още в древни времена римляните са маскирали миризмата на тялото си, като слагали малки торбички с ароматни билки под мишниците си.

Как се е развила историята на този козметичен продукт - чуйте в аудиофайла ан страницата.