Днес в Art&Beauty кодът е червено!

В петък сутрин Инспектор N-JOY и Марияна Митева ни отвеждат на пътеществие в света на изкуството и модата.

Всяко издание на рубриката през октомври ще бъде посветено на най-успешно използваните цветове в модата и тяхната история.

Първо на фокус е един от най-използваните цветове - червеното.

Чуйте интересните факти за него в аудиофайла на страницата.