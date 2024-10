Световният бранд Dove вече 20 години пази естествената красота

Тази седмица ексклузивно по радио N-JOY стартира нова рубрика "Как изкуственият интелект променя стандартите за красота?", част от проекта Real Beauty от Dove в подкрепа на естествената красота.

Подкрепяме глобалната инициатива на световния бранд Dove, която цели всяка жена да бъде уверена и да бъде себе си. Не се подхлъзвай по стереотипите за красота, а остани автентична дори когато използваш AI.

Важно е да отбележим, че още преди 20 години Dove надигнаха глас в борбата за запазване естествената красота и срещу влиянието на медиите, най-вече вестници, списания. Така и до днес Dove отстояват позиции за реалистични и истински образи без дигитална обработка. Затова тази година от Dove празнуват своеобразна 20-та годишнина, с която честват силата на истинската красота.

