„Да откриеш България“ – Природен парк Странджа

Тази седмица в рубриката „Да откриеш България“ ще ви отведем на едно пътешествие из Природен парк Странджа.

Природен парк Странджа се намира в близост до границата с Турция, до него може да се стигне чрез главните пътища от Бургас към Малко Търново.

Най-подходящото време за посещение на парка е през пролетта, когато цъфти известната странджанска Зеленика, а природата разцъфва и се подготвя за новия период. Планината Странджа е ниска и през зимата не се задържа много сняг и любителите на разходките в по-прохладно време също могат да й се насладят.

На територията на парка има над 65 туристически маршрута с различна степен на трудност, който можете да откриете тук.

Характерният климат на Странджа предразполага там да се срещат видове, които са преживели ледниковия период сред по-известните ендмични видове са странджанската зеленика (символ на парка), странджанското бясно дърво, странджанската боровинка, странджанският дъб, който се нарича „лъжник“, 24 вида орхидеи и много други. От животинските видове най-характерни за парка са 26 вида прилепи, белогръбият и сивият кълвач, кафявата крастава жаба и др.

Сред известните забележителности, които не бива да пропускате при посещението си на парка са местността Мишкова нива, Пропада и Долмените, Архитектурния резерват в село Бръшлян, меандрите на река Велека. Актуална информация за възможностите за туризъм в региона можете да намерите на платформа https://www.strandja.bg/bg

Слушайте аудиофайла на страницата и научете повече за Природен парк Странджа от разговора на Цвети Симеонова с Румяна Цвяткова, директор на дирекция Природен парк Странджа.

