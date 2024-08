„Да откриеш България“ – Пещера Магурата

Ако обичаш да пътуваш, не пропускай да се насладиш на свободно си време и да откриваш нови и интересни места в България – кътчета с уникална природа, забележителна история и древна култура.

Тази седмица се отправяме към една от най-красивите и големи пещери в България – Магурата.

Магурата е една от най-големите пещери в България - обща дължина на откритите досега галерии е около 3600 м, площта и се изчислява на около 33 000 кв. м.

Състои се от главна галерия, ориентирана в посока югозапад - североизток и три странични разклонения.

Главната галерия е дълга 700 м. като в пещерата се очертават различни по големина зали и галерии. Основните са: "Триумфалната зала,", "Прилепната галерия", "Залата на сталактоните", "Галерията с рисунките", "Залата на падналия бор", "Тронната зала", "Тържествената зала", "Коридорът на фиордите". Някои от тях се отличават с изключителните си размери.

„Магурата” е първата отворена за посетители пещера в България. Благоустроена е през 1961 година.

По стените на една от галериите могат да се видят рисунки от няколко исторически епохи, правени с гуано (тор от прилепи). Рисунките изобразяват предимно ловни сцени, слънчево-лунен календар, плодородие. Повечето са групирани, но има и отделни рисунки. Някои са релефни поради естествената ерозия на скалата под тях.

