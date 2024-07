„Да откриеш България“ – пещера Леденика

Тази седмица в рубриката „Да откриеш България“ отиваме към една от най-популярните пещери у нас – Леденика.

Пещерата Леденика се намира на 16 км от град Враца. До нея се стига по асфалтов път, преминаващ през живописния проход Вратцата. Отворена за посещение през цялата година.

Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Температурата в първата зала пада до минус 20 градуса и се образува ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера температурата е постоянна и е около 8-16 градуса. „Леденика” има едни от най-красивите зали и формирования — „Езерото на желанията”, „Проходът на грешниците”, който по-трудно се преминава и в зависимост от това, колко лесно или трудно преминеш през него толкова си грешен. По железни мостове се преминава през Малката и Голяма пропаст, през коридора „Завеските” и се достига до „Бялата зала“. Най-високата точка в Леденика се нарича „Седмото небе“.

В Леденика се намира една от най-атрактивната пещерна зала на Балканите — „Концертната зала”, която притежава невероятна акустика. Всяка година Врачанската филхармония изнася в нея симфонични концерти. Любопитно за тях е, че са с продължителност само 30 минути, тъй като поради високата влажност на въздуха от 92% процента, музикалните инструменти се разстройват.

Интересен факт за пещерата е, че в миналото е използвана от овчари и козари за съхранение на млечни продукти и производство на сирене и кашкавал, освен това са добивали лед от ледените образувания.

Ако за пръв път посещавате пещерата Леденика се подгответе с подходящо облекло и обувки, ако пътувате в група можете да си направите резервация.Посещението на пещерата продължава между 30 и 50 минути.

Непосредствено до пещерата се намира Развлекателен парк „Леденика“. Той включва посетителски център с експозиции за пещерата и Природен парк “Врачански Балкан”, въжен парк, алпийска стена за катерене, амфитеатър, тематичен приказен парк и др.

Посетителският център предлага разходки по екопътеки, спортни игри и състезания за деца и младежи, артистични мероприятия свързани с природните дадености на Природен парк „Врачански Балкан”, викторини, карнавали, фото-пленери на зададена тема, провеждане на рождени дни и много други забавления.

Актуална информация за възможностите за туризъм в региона можете да намерите на платформа OpenVratsa.Bg

