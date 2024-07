„Да откриеш България“ – Монтана

Ако обичате да пътувате, не пропускайте да се насладите на свободно си време и да откривате нови и интересни места в България – кътчета с уникална природа, забележителна история и древна култура.

Слушайте рубрика на радио N-JOY и Министерството на туризма „Да откриеш България!“ и ще бъдете запленени от спиращи дъха природни красоти, ще бъдете очаровани да се озовете на места, съхранили историята ни от древността, да се запознаете с местни занаяти, обичаи и традиции, да се потопите в магията на българския музикално-песенен и танцов фолклор, да усетите уникалния български дух и идентичност, въплътени в празниците, свързани с дома, семейството и децата.

„Да откриеш България“ – съвместна рубрика на Министерството на туризма и радио N-JOY

Тази седмица в рубриката „Да откриеш България“ ще научите повече за единствения български град, който и в 21 век носи древното си римско име – Монтана.

Чуйте разговора на Цвети Симеонова с Ваня Иванова, директор на Регионален исторически музей Монтана в аудиофайла на страницата.